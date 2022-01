Saatnya Beli Bitcoin? Harga Bitcoin Anjlok Pada 6 Januari 2022, Rekor Terendah Sebulan Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Tak disangka pada pergerakan awal tahun 2022, harga Bitcoin mengalami kemerosotan. Padahal, sebelumnya, pakar berharap ivestasi tumbuh di 2022.

Pada sehari sebelumnya, Kripto mengalami pergerakan yang datar.

Namun, Minggu pertama Januari 2022 tidak menjadi awal yang baik bagi Bitcoin.

Hal ini terjadi, harga mata uang kripto (cryptocurrency) tersebut anjlok ke angka terendah selama satu bulan terakhir.

Berdasarkan data CoinDesk, harga Bitcoin per Kamis (6/1/2022) sekitar pukul 06.00 WIB terpantau berada di angka 43.400 dollar AS (sekitar Rp 625 juta) per keping, terendah selama satu bulan terakhir, atau sejak awal Desember 2021 lalu.

Ilustrasi Bitcoin (Unsplash)

Sebelumnya, harga Bitcoin juga sempat mencapai titik yang rendah selama periode tersebut tepatnya pada 18 Desember 2021.

Kala itu, harga Bitcoin terpantau berada di angka 45.600 dolar AS (sekitar Rp 656 juta) per keping.

Dirangkum dari CoinDesk, Kamis (6/1/2022), penurunan ini dipicu oleh langkah bank sentral di AS, Federal Reserve Bank, yang berencana melakukan penyusutan (shrinking) pada neraca keuangan mereka.

Neraca keuangan bank sentral AS tersebut membengkak ke angka 8,3 triliun dollar AS atau sekitar Rp 119.515 triliun.

Proses shrinking sendiri biasanya merupakan langkah penjualan aset yang dimiliki untuk pembayaran utang yang ada.