Chord Gitar dan Lirik Lagu Batak Martangan Pudi by Nagabe Trio

TRIBUN-MEDAN.com- Nagabe Trio adalah grub musik yang telah banyak mempopulerkan lagu-lagu Batak.

Salah satunya yaitu Martangan Pudi yang video klip dari lagu ini dapat ditonton melalui kanal YouTube Serli Napitu Production.

Diunggah pada September 2020 lalu, video tersebut telah ditonton lebih dari 8,8 juta di youtube.

Intro:

F# C# G# C#

F# C# G# C# G#

C# G# F# C#

ina..aaaaaang.. inang nauli lagu

F#

huboto do inang arsak ni rohami

C#

tu au anakkon mon

C#

godang do nahusari

C#

tuk do nang gogoku

G#

alai dang tardok au

C# G# C# G#

parumaen mi inang martangan pudi

C# G# F# C#

boha.. aaaaaa.. boha do bahenonku

F#

dang naso huhatahon da inang

C#

tu parumaen mi..

C#

on ma sikkap mabarbar

C#

tubu ma nang bada

G#

mabiar au inang

C# G# C#

sega sude pahoppu mon

Reff:

F#

unang sai tangis ho inang pangittubu

F# C#

manganju ma inang tu parumaenmi..

F#

unang mandele ho inang nauli lagu

F# C#

pamalum ma roham pahoppu mi ma bereng..

C#

hundul au salah inang

G#

jonjong au salah inang

C#

inang nauli lagu

C#

nasibmu ma marparumaen

G#

sisongonon inang

C#

manganju ma roham

Musik:F# C# G# C#F# C#…

Musik:

F# C# G# C#

F# C# G# C#

C# G# F# C#

boha.. aaaaaa.. boha do bahenonku

F#

dang naso huhatahon da inang

C#

tu parumaen mi

C#

on ma sikkap mabarbar

C#

tubu ma nang bada

G#

mabiar au inang

C# G# C#

sega sude pahoppu mon

Reff:

F#

unang sai tangis ho inang pangittubu

F# C#

manganju ma inang tu parumaenmi

F#

unang mandele ho inang nauli lagu

F# C#

pamalum ma roham pahoppu mi ma bereng

C#

hundul au salah inang

G#

jonjong au salah inang

C#

inang nauli lagu

C#

nasibmu ma marparumaen

G#

sisongonon inang

C#

manganju ma roham

C#

hundul au salah inang

G#

jonjong au salah inang

C#

inang nauli lagu

C#

nasibmu ma marparumaen

G#

sisongonon inang

C#

manganju ma roham

(Kompas.com)