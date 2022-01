Kabar Temuan Kasus Omicron di Medan, Dinas Kesehatan Lakukan Hal Ini

Justin TALLIS /AFP via tribunnews

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Taufik Ririansyah mengatakan pihaknya sudah menyiapkan berbagai langkah untuk mencegah varian Omicron masuk ke Kota Medan.

Hal ini terkait beredarnya kabar seorang pasien positif virus corona varian omicron tengah dirawat di Rumah Sakit Royal Prima Medan.

Di mana, saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan spesimen untuk mengetahui varian virusnya.

Taufik menyebutkan, jajaran Dinas Kesehatan Kota Medan meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan tracing cepat apabila ditemukan kasus Covid-19.

"Meskipun kita belum bisa memeriksa apakah itu varian Omicron atau tidak, namun begitu kita tahu dia positif. Langsung kita periksa siapa yang kontak erat dengan pasien, kita tidak ingin kecolongan, dan selama menunggukan hasil pemeriksaan nya selesai, pasien dan orang-orang terdekat yang di tracing dengan pasien wajib menjalani isolasi, ini upaya yang kita lakukan saat ini," kata Taufik, Jumat (7/1/2022).

Lebih lanjut Taufik menuturkan Dinkes Medan juga telah menyiapkan tempat isolasi terpusat (isoter) apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pasien Covid-19.

"Kita siapkan semuanya termasuk isoter saat ini sudah kita siagakan, jangan sampai 1x24 jam pasien yang positif tidak di isolasi, nanti malah akan semakin banyak yang harus kita tracing, kita ingin meminimalisir penyebaran dengan melakukan tracing secara cepat, jadi respon time kita harus cepat," jelasnya.

Selain melakukan pencegahan dengan cara testing dan tracing, Taufik mengatakan pihaknya juga terus berupaya mempercepat vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat Kota Medan khususnya vaksinasi bagi para lansia sehingga tercipta herd immunity.

Ia menyebutkan hingga saat ini jumlah lansia yang sudah divaksin sebanyak 53.79 persen dari target 60 persen yang harus dicapai.

Oleh sebab itu, dirinya telah mengambil  langkah cepat agar dapat memvaksin para lansia salah satunya dengan mendatangi langsung rumah warga.

"Ke depan kita juga akan berkolaborasi dengan Disdukcapil untuk mendata lansia kita. Sehingga kita dapat melakukan vaksin berdasarkan by name by address," ungkapnya.

Capaian target vaksinasi terhadap lansia ini dikatakan Taufik sangat penting untuk di kejar.

Sebab capaian vaksinasi lansia ini menentukan kapan dimulainya vaksinasi anak usia 6-11 tahun.

"Jadi ada aturan dari Pemerintah Pusat bahwasannya vaksinasi anak baru dapat dilakukan apabila vaksinasi lansia sudah mencapai 60 persen, karena itu saya berharap masyarakat dapat proaktif mengajak orang tuanya untuk divaksin sehingga kita dapat segera melakukan vaksinasi bagi anak," pungkasnya.(cr14/tribun-medan.com)