Reza Rahadian Bilang Ingin Berhenti Akting karena Lelah, Akting atau Serius?

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Reza Rahadian menjadi buah bibir berkat aktingnya di series Layangan Putus.

Di tengah pujian yang datang padanya, ia justru bicara soal ingin berhenti dari dunia akting.

Pernyataan itu disampaikan Reza Rahadian dalam channel YouTube milik Boy William. Sambil menangis Reza mengaku bahwa keputusan tersebut sangat berat baginya.

"Mungkin ada yang kecewa sama ini atau enggak, atau mungkin ada yang senang, i don't know. Karena gue merasa industri ini sudah cukup memberikan banyak hal. Gua enggak bisa pungkiri bahwa gua harus mikirin next-nya mau ngapain," tutur Reza Rahadian dikutip Tribunnews.com, Jumat (7/1/2022).

"Jadi gue ngerasa i think it's about time for me to quit," bebernya.

Reza mengaku sudah cukup lelah dengan semua rutinitas yang ia jalani selama menjadi aktor.

"Gue rasanya kayak i'm done with acting. Kayak orang yang udah lelah aja," ucap Reza.

Sesaat Reza Rahadian meminta waktu untuk menangis dan menyeka air matanya kepada Boy William.

Namun rupanya apa yang diucapkan Reza dari tadi hanyalah sebuah akting. Boy menanyang Reza untuk berakting seolah-olah dirinya kelelahan dan depresi dengan pekerjaannya.

"Ini cuma akting challange. Kita cuma mau test sebagus apa akting dia. Maaf ya guys," kata Boy William sembari tertawa.

"Hah? Berhenti? Enak aja lo! hahaha!" timpal Reza.

Selain sebagai aktor ternama, kini Reza Rahadian menjabat sebagai ketua FFI selama beberapa tahun kedepan.

Reza ingin FFI bisa lebih transparan dalam memberikan data tentang pemenang piala citra kepada masyarakat film. (*)

