Indomaret Buka Lowongan Kerja Lulusan D4, S1 dan S2 untuk Management Development Program

TRIBUN-MEDAN.com - Indomaret Group membuka lowongan pekerjaan di sejumlah posisi pekerjaan melalui Management Development Program bagi lulusan D4, S1 dan S2.

Dilansir dari laman resmi Indomaret Group, Minggu (26/12/2021), Indomaret membuka sejumlah posisi staf.

Mulai dari Operasional, Merchandising, Business Analyst, Flagship Store, Business Tax Supervisor, Logistic, Distribution Center, and Production, Project and Maintenance, Video Production, Design Promotion dan Finance, Accounting, Tax, and Internal Audit.

Persyaratan umum bagi para pelamar yakni lulusan minimal D4, S1, S2 dengan minimal IPK 3.00. Berusia maksimal 25 tahun bagi lulusan S1 dan maksimal 27 tahun bagi lulusan S2.

Berdiri sejak tahun 1988, Indomaret menjadi pelopor minimarket dan meraih penghargaan sebagai "Top Indonesian Franchise Company" di tahun 2003.

Berikut sejumlah lowongan Indomaret Group yang bisa kamu coba.

1. Business Analyst

Memahami struktur, kebijakan, dan operasi dari organisasi tertentu dan memberikan rekomendasi atau solusi untuk mencapai tujuan organisasi.

Kriteria:

Pria/Perempuan

Analisis data yang baik

Lulusan dari jurusan Akuntansi, Sistem Informasi, Teknologi Informasi.

2. Flagship Store

Bertanggung jawab untuk mencapai target penjualan outlet-outlet unggulan Indomaret Group.

Kriteria:

Pria/Wanita

Memiliki jiwa kepemipinan

Komunikatif

Berpenampilan menarik

Dari semua jurusan

3. Design Promotion