Ingin Jumpa Langsung Mommy ASF Penulis Layangan Putus & Wisata di Cappadocia, Turki, Begini Caranya

TRIBUN-MEDAN.COM - Viralnya Serial Layangan Putus membuat nama sebuah tempat wisata di Turki, Cappadocia menjadi buah bibir akhir-akhir ini.

Bahkan, destinasi wisata Cappadocia di Turki itu makin ramai jadi pembicaraan di media sosial seiring makin hebohnya serial Layangan Putus.

Penulis cerita tersebut, Eca Prasetya (Mommy ASF) menuangkan mimpinya mengunjungi Cappadocia di dalam novel, yang kemudian juga diangkat menjadi serial.

Dialog yang viral di media sosial dan menjadi perbincangan adalah dialog tokoh Kinan yang menyebut, "Terus, kamu bawa dia ke Cappadocia. It's my dream, not her. My dream, Mas."

Paket wisata Turki yang mencakup Cappadocia ini diadakan oleh Flindo Tour and Travel.

Jika penasaran dengan tur ini, berikut fakta yang perlu diketahui dan sudah dirangkum oleh Kompasdotcom.

Anya Geraldine berperan sebagai Lydia pada series Layangan Putus. (Instagram/@layanganputus.md)

Tur Cappadocia bersama Mommy ASF

Paket dan biaya tur

Tur wisata Turki bersama penulis Layangan Putus ini diadakan selama sembilan hari.

Beberapa daerah dan wisata yang akan dikunjungi peserta di antaranya yaitu Kusadasi, Mt. Uludag, Grand Mosque, Cappadocia, Danau Garam Tuz Go Lu, Red Valley, Masjid Hagia Sophia, Blue Mosque, Bosphorus, dan lainnya.

Tur dibanderol sekitar Rp 12,8 juta untuk satu orang dewasa, Rp 4 juta untuk anak-anak di bawah dua tahun, dan sekitar Rp 8 juta - Rp 11,5 juta untuk anak-anak berusia di atasnya.

Harga paket sudah mencakup tiket pesawat, hotel bintang lima, makan tiga kali sehari, pimpinan tur, tiket masuk objek wisata, bus privat, air mineral, dan tip.