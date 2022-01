INI DAFTAR Smartphone Oppo yang Kebagian ColorOS 12 di Tahun 2022

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah diluncurkan secara global pada Oktober 2021 lalu, user interface (UI)/antarmuka buatan Oppo, ColorOS 12 berbasis Android 12 akan segera digelontorkan ke lebih banyak perangkat.

Hal itu diketahui dari sebuah postingan yang diunggah akun Twitter resmi ColorOS dengan handle @colorosglobal, tercantum daftar ponsel beserta nama wilayah negara yang akan kebagian update ColorOS 12 pada paruh pertama 2022. Indonesia menjadi salah satu negara tersebut.

Unggahan itu menyantumkan tiga poster yang terdiri dari jadwal perilisan ColorOS 12 versi beta, versi resmi untuk negara Asia, serta perilisan resmi untuk Uni Eropa Barat.

#HappyNewYear2022

The #ColorOS12 based on #Android12 update is here!

???? Beta Version plan till March.

???? Official Version plan in Jan.

???? Official Version plan for WEU in Jan. pic.twitter.com/NfxLWI0qsE