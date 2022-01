Siapa Sebenarnya Shannon Wong? Wanita Cantik Foto Bareng Gisel Liburan di Bali: Kayak Kakak Adek

TRIBUN-MEDAN.com - Sosok wanita cantik bernama Shannon Wong mendadak jadi sorotan.

Nama Shannon Wong diperbincangkan saat wajahnya muncul bersama Gisel liburan di Bali.

Lantas, siapa sebenarnya Shannon Wong?

Potret cantik Shannon Wong dan Gisel pun menuai sorotan di media sosial.

Berawal dari potret yang diunggah pacar Athalla Naufal di Instagram @shannonnwong, Jumat (7/1/2022).

Pada potret tersebut tampak Shannon Wong sedang bersama artis Gisella Anastasia di Bali.

Keduanya tampak kompak mengenakan atasan putih dan berfoto di pantai.

"Take me back to Bali," tulis Shannon pada unggahannya.

Potret Shannon Wong dan Gisella Anastasia; foto diunggah di Instagram pada 7 Januari 2022. (Instagram @shannonnwong)

Tak hanya bersama Gisel, pacar Athalla Naufal tersebut juga sempat mengabadikan momen bersama Gempita Nora Marten.

Potret Shannon Wong saat bersama Gisella Anastasia dan Gempita Nora Marten; foto diunggah di Instagram pada 7 Januari 2022. (Instagram @shannonnwong)

Unggahan Shannon Wong lantas menuai komentar di Instagram.