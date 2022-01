JADWAL Tayang Liga Italia Malam Ini, Venezia Vs AC Milan, AS Roma vs Juve, Inter MilanVs Lazio

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Italia malam ini pekan ke-21 akan menyajikan duel menarik dari AC Milan, hingga big match AS Roma vs Juventus dan Inter Milan vs Lazio.

AC Milan berpeluang menggusur Inter Milan dari puncak klasemen Liga Italia 2021-2022.

Hari ini, Minggu (9/1/2022), sebanyak 20 tim akan memainkan laga pekan ke-21.

Salah satu klub yang bakal bertanding adalah AC Milan.

Skuad asuhan Stefano Pioli kebagian jatah bertandang ke markas Venezia di Stadio Pierluigi Penzo.

Duel Venezia versus Milan bisa disaksikan secara streaming melalui beIN Sports Connect dengan jadwal kick-off pukul 18.30 WIB.

Raihan tripoin menjadi harga mati bagi Milan dalam pertarungan kali ini.

Pasalnya, hanya kemenangan yang bisa membuka peluang Rossoneri untuk melengeserkan Inter Milan dari pucuk klasemen.

Milan menduduki tangga kedua dengan koleksi 45 poin dari 20 laga, tertinggal satu angka dari sang tetangga yang baru memainkan 19 pertandingan.

Namun, kemenangan Milan tentu saja akan percuma jika Inter sanggup mengalahkan Lazio di Giuseppe Meazza.