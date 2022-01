United Tractors Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Syaratnya di Sini

TRIBUN-MEDAN.com - United Tractors tengah membuka lowongan pekerjaan. Lowongan ditujukan untuk lulusan S1 terutama mahasiswa yang baru saja lulus atau fresh graduate.

Bagi yang belum tahu, United Tractors merupakan anak usaha dari PT Astra International, salah satu holding group terbesar di Indonesia yang membawahi banyak unit usaha lintas sektor.

United Tractors adalah anak usaha PT Astra International yang bergerak di lima pilar bisnis, yakni Mesin Konstruksi, Kontraktor Penambangan, Pertambangan, Industri Konstruksi, dan Energi.

Lowongan kerja yang saat ini dibuka United Tractors untuk mengisi beberapa posisi yakni Management Trainee, Business and After Sales Consultant, Corporate Audit, Finance, and Accounting dan Corporate Information & Technology.

Syarat dan kualifikasi lowongan kerja United Tractors

Dirangkum dari akun Instagram resmi @unitedtractors.career, Sabtu (8/1/2022), berikut adalah rincian lowongan kerja di United Tractors.

Manajemen Trainee (MT)

Deskripsi kerja:

Mengawasi, memantau dan mengendalikan operasi harian keuangan dan administrasi di cabang atau lokasi kerja. Mengelola dan meningkatkan penjualan suku cadang dan persediaan. Menyelenggarakan semua perawatan dan layanan produk alat berat dalam bisnis pelanggan.

Kualifikasi

Bergelar sarjana di bidang Akuntansi, Keuangan, Manajemen, Teknik Mesin, Listrik dan Industri. IPK minimal 3.00. Lulusan baru (fresh graduate) atau mahasiswa di semester akhir dipersilakan melamar. Mampu berkomunikasi dan mampu bekerja dalam tim. Bersedia bekerja di seluruh wilayah di Indonesia.

Business and After Sales Consultant

Deskripsi kerja:

Membangun keintiman pelanggan secara agresif dengan memberikan solusi dan konsultasi terhadap kebutuhan pelanggan. Memfasilitasi layanan purna jual untuk memastikan kepuasan pelanggan dan meningkatkan proses bisnis.

Kualifikasi

Bergelar Sarjana di bidang Ekonomi atau Teknik. IPK minimal 3.00. Lulusan baru (fresh graduate) atau mahasiswa semester akhir dipersilakan melamar. Mampu berkomunikasi dan mampu bekerja dalam tim. Bersedia bekerja di seluruh wilayah di Indonesia.

Corporate Audit, Finance, and Accounting

Deskripsi kerja: