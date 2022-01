Chelsea Olivia Dilarikan ke Rumah Sakit Bersama Kakaknya, Begini Kondisi Istri Glenn Alinskie

TRIBUN-MEDAN.com - Chelsea Olivia Dilarikan ke Rumah Sakit Gegara Keracunan Makanan, Begini Kondisinya.

Lama tak muncul di TV, kabar kurang mengenakkan datang dari istri Glenn Alinskie, Chelsea Oliva Wijaya.

Chelsea Olivia tengah dirawat di rumah sakit bersama kakak kandungnya, Christina.

Kedunya harus mendapatkan perawatan intensif setelah insiden keracunan makanan di hotel tempatnya menginap bersama keluarga.

Lantas, bagaimana kondisi terkini Chelsea dan Christina?

Lewat unggahan yang dibagikan ulang Chelsea dari InstaStory kakaknya, kondisinya dan sang kakak kini berangsur pulih.

Ipar Glenn itu menyebut bahwa dirinya sudah tidak kembali merasakan mual dan diare.

"Temen2 yg nanya kabar aku hari ini. Thank you so much. Mungkin aku belom bisa balas semuanya.

Kabarku hari ini udah sangat2 membaik. Udah gak mual dan diare lagi," tulisnya lewat InstaStory yang dibagikan ulang oleh Chelsea, dilansir Tribun Style dari Instagram @chelseaolivia, Selasa 11 Januari 2022.

"Makan udah bisa makan lumayan banyak. Cm gerd masih sakit, tenggorokan aku masih perih." tambahnya.