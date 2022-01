Ikut 'Telan' Duit Korupsi Rp 1,9 Miliar, Bekas Bupati Labusel Cuma Dituntut 1,5 Tahun

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Bekas Bupati Labuhanbatu Selatan, Wildan Aswan Tanjung cuma dituntut satu tahun dan enam bulan penjara, setelah korupsi biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Robertson Pakpahan menilai, terdakwa Wildan Aswan Tanjung bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara Rp 1,9 miliar.

"Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan terdakwa Wildan Aswan Tanjung dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda Rp 100 juta, subidar 3 bulan kurungan," ucap JPU, Rabu (12/1/2022).

Dikatakan JPU, adapun yang memberatkan terdakwa, perbuatannya tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi.

Sementara hal meringankan, terdakwa mengakui perbuatan korupsinya di persidangan.

"Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan kerugian keuangan negara telah dikembalikan seluruhnya," kata JPU.

Dikatakan JPU, terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Usai mendengar tuntutan JPU, hakim yang diketuai Saut Maruli Tua menunda sidang pekan depan dengan agenda nota pembelaan (pledoi).

Dalam dakwaan JPU disebutkan, bahwa Wildan Aswan Tanjung bersama kroninya pada tahun 2013 hingga 2015 mengorupsi dana PBB hinga negara rugi Rp 1,9 miliar.(cr21/tribun-medan.com)