Nikah Belum Setahun, Artis Terkenal Ini Malah Ngaku Sudah Single, Disebut Bolak-balik Minta Cerai

TRIBUN-MEDAN.COM - Rumah tangga pasangan selebriti Kalina Ocktaranny dan artis Vicky Prasetyo belum lama ini diisukan bermasalah.

Bahkan, baru-baru ini Kalina Oktarani yang mengaku single, membuat netizen bertanya-tanya apakah hubungan suami istri dengan Vicky Prasetyo sudah berakhir?

Melalui Instagram Story, Kalina Ocktaranny terang-terangan mengatakan bahwa dirinya adalah wanita single.

Ibunda Azka Corbuzier itu mengatakannya saat bertemu dengan Ivan Gunawan di suatu tempat makan.

Saat itu Kalina makan malam bersama Denise Chariesta.

Kalina Ocktaranny saat bagikan kabar bahagia bahwa dirinya kini sedang berbadan dua beberapa waktu lalu. Namun kini terancam cerai dengan Vicky Prasetyo. (Tangkapan layar Instagram @kalinaocktaranny)

Dalam unggahan Instagram Story-nya pada Minggu (9/1/2022), wanita yang masih berstatus istri Vicky Prasetyo itu terdengar mengatakan, "Perempuan-perempuan single bertemu dengan nah kan ya."

Pengakuan Kalina Ocktaranny tentu saja membuat Ivan Gunawan, yang langsung menanyakan masalah rumah tangganya dengan Vicky Prasetyo.

"Lo single? Lo sudah nggak sama Vicky emang?" tanya pria yang kerap disapa Igun itu.

Kalina memberikan respons, "He he he, aduh aku tuh...." Ivan Gunawan pun terus mengorek lebih dalam bagaimana sebenarnya status hubungan Kalina dengan Vicky Prasetyo saat ini.

"Gimana sih beneran sudah nggak sama Vicky ini?"