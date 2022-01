Novak Djokovic Disebut Sebagai Pembohong dan Licik, Terungkap Pada Luar Siaran TV

TRIBUN-MEDAN.com - Dua pembawa acara TV Australia mengejek Novak Djokovic selama percakapan pribadi. Rekaman itu pun bocor.

Rekaman yang viral ini menampilkan Mike Amor dan Rebecca Maddern dari Seven News Melbourne.

Dilansir NDTV, keduanya terdengar menjelek-jelekkan Djokovic di luar siaran, menyebutnya sebagai "pembohong, bajingan licik".

Ini tampaknya mengacu pada bintang tenis Serbia yang membuat pernyataan palsu tentang riwayat perjalanannya sebelum tiba di Australia.

Dalam percakapan itu, terdengar presenter Seven News mengkritik Novak Djokovic saat duduk di studio.

Menurut Sky News, percakapan itu terjadi sesaat sebelum mereka menyajikan program berita stasiun pukul 6 sore.

"Apapun cara Anda melihatnya, Novak Djokovic adalah pembohong licik," kata Maddern.

"Dia mendapat alasan omong kosong dan kemudian jatuh karena kebohongannya sendiri. Itulah yang terjadi, benar, itulah yang terjadi," rekannya Mike Amor menanggapi.

Video yang bocor ini telah membagi opini di media sosial. Beberapa marah pada presenter TV, dan yang lain menunjukkan bahwa percakapan pribadi antara dua orang seharusnya tidak dipublikasikan.

Menurut Daily Mail, Craig McPherson, Seven Network Director of News and Public Affairs, mengatakan bahwa penyelidikan telah diluncurkan untuk menemukan orang yang bertanggung jawab atas kebocoran video itu.