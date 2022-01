Sosok Ardhito Pramono, Musisi yang Ditangkap Polisi Karena Pakai Ganja

TRIBUN-MEDAN.com - Polisi menyebut aktor sekaligus musisi inisial AP yang ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba ialah Ardhito Pramono.

"Iya (Ardhito Pramono)," kata Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Danang Setiyo kepada wartawan, Rabu (12/1/2022).

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo sebelumnya menyebut AP ditangkap di kediamannya di kawasan Jakarta Timur. Selain aktor dan musisi, yang bersangkutan juga disebut sebagai penulis lagu.

"Ya benar, baru saja pihaknya mengamankan seorang publik figure aktor film layar lebar, penulis lagu dan penyanyi," kata Ady kepada wartawan, Rabu (12/1/2022).

.Ardhito Pramono pemilik nama lengkap Ardhito Rifqi Pramono ini lahir di Jakarta, 22 Mei 1995.

Ardhito Pramono merupakan seorang aktor, penulis lagu dan penyanyi Indonesia.

Ia mengawali kariernya saat masih menempuh kuliah di jurusan perfilman JMC Academy Creative Industries, Australia, Ardhito Pramono saat itu mulai menciptakan beberapa lagu.

Setahun setelahnya, Ardhito Pramono mendaur ulang lagu milik AJ Rafael yang berjudul She Was Mine. Kemudian Ardhito Pramono mulai meluncurkan karya orisinalnya dalam kanal Youtube miliknya.

Melalui lagu berjudul, I Placed My Heart dan What Do You Feel About Me berhasil melambungkan nama Ardhito Pramono, musisi yang menempuh jalur platform digital ini mulai mencuri perhatian.

Ardhito Pramono melebarkan sayap di dunia seni peran, dia turut ambil bagian saat membintangi sosok Kale di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini pada 2020 lalu.