Akui Sudah Cerai Dari Vicky Prasetyo, Kalina Ocktaranny Minta Maaf tak Bisa Jadi Istri yang Baik. 

TRIBUN-MEDAN.com - Ramai yang memberitakan Kalina Ocktaranny minggat dari rumah Vicky Prasetyo.

Namun justru Kalina Ocktaranny membenarkan ketika keluar dari rumah Vicky Prasetyo, sudah ada kata pisah yang terucap.

Bahkan dia mengatakan pada 22 Desember 2021 lalu, dia memutuskan untuk berpisah tanpa menyebut kata cerai.

"Saya minta maaf sebesar-besarnya tanpa menyudutkan ataupun memojokkan siapapun disini, sejak tanggal 22 Desember gue sudah keluar dari rumah beliau,

bukan karena gue minggat seperti banyak berita di luaran, gue lurusin," kata Kalina Ocktaranny dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Rabu (12/1/2022).

"Tapi memang karena gue harus pisah dan saat itu sudah bicara kata pisah, mungkin belum divorce (cerai), baru diucapkan kata pisah gitu," sambung Kalina Ocktaranny.

Kalina Ocktaranny mengakui sudah berusaha semaksimalnya mempertahankan rumah tangga bersama Vicky Prasetyo dengan segala cara.

Namun akhirnya Kalina Ocktaranny memilih menyerah menjadi istri Vicky Prasetyo.

Karena itu, dia mengatakan ingin mencari kebahagiaannya sendiri.

"Bukan berarti gue enggak mau mempertahankan rumah tangga, bukan karena gue tidak mau bertahan dan sabar, as you know gue udah mencoba beberapa hal," ungkap Kalina Ocktaranny.