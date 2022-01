Gelar Bachelor Trip, Vidi Aldiano Beri Kode Minggu Depan Bakal Nikah

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan kekasih Vidi Aldiano dan Sheila Dara Aisha telah menggelar acara lamaran pada 1 Desember 2021 lalu.

Hal itu menandakan bahwa hubungan keduanya akan segera berlabuh ke pernikahan, meski belum diketahui kapan pastinya mereka akan menikah.

Vidi Aldiano menikmati waktu-waktu terakhirnya sebagai bujangan bersama teman-teman dekatnya.

Si penyanyi sudah mengadakan bachelor trip ke Nihi, Sumba baru-baru ini.

Di sana, dia dan beberapa temannya beraktivitas seru di alam terbuka. Mulai dari trekking sampai main di pantai.

Yang bikin penasaran, Vidi menyelipkan ‘teaser’ di postingan bachelor trip itu. Seperti, "Last weekend as a single man! Dan Last trekking as a bachelor.”

Kalau diartikan, si pelantun Status Palsu tersebut seakan memberi kode kalau ini merupakan minggu terakhir dia menyandang status sebagai bujangan.

Dalam unggahan terbaru, Vidi Aldiano kembali mengunggah video pertunangan dengan Sheila Dara.

Tidak banyak keterangan di caption-nya, hanya berupa emoticon tiga matahari. Apakah ini tandanya Vidi Aldiano dan Sheila Dara bakal nikah dalam waktu dekat?

Keterangan video yang menyebut bahwa dirinya akan meninggalkan status single minggu depan membuat netizen ikut berbahagia dan mendoakan kelancaran acara tersebut.

