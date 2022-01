LINK Nonton Live Streaming Gratis AC Milan Vs Genoa Jam 02.30 WIB, Akses Di Sini Via HP

Link Streaming AC Milan vs Genoa Coppa Italia

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming laga yang mempertemukan AC Milan vs Genoa pada babak 16 besar Coppa Italia Kamis (13/1/2022) malam waktu setempat atau Jumat dinihari WIB nanti.

Laga AC Milan vs Genoa disiarkan langsung TVRI mulai pukul 02.30 WIB.

Selain bisa disaksikan di TVRI, laga AC Milan vs Genoa ini bisa anda saksikan via live streaming gratis dari HP.

Link streaming gratis AC Milan vs Genoa bisa di klik tautan yang ada do akhir artikel ini. Linknya bisa diakses menjelang kick off.

Dalam duel ini penyerang muda AC Milan Rafael Leao diperkirakan akan terlibat gol lagi saat Rossoneri menjamu Genoa dalam babak 16 besar Coppa Italia di Stadion San Siro nanti.

Aksi impresif Leao belakangan ini membuat pelatih Milan, Stefano Pioli teringat kepada sosok legenda Arsenal, Thierry Henry yang juga kerap mengancam gawang lawan dari sektor kiri.

Baca juga: RESMI! Timnas Indonesia Batal Uji Coba FIFA Mathday dengan Bangladesh Perkara Vaksin

"Dia (Leao) sangat mengingatkan saya pada Thierry Henry, yang memulai kariernya di kiri. Saya pikir dia harus meyakinkan dirinya sendiri dan bekerja keras untuk mengasah mentalnya agar lebih ambisius," ujar Pioli.

"Seseorang dengan kemampuannya harus berpikir untuk menjadi pemain kelas dunia, tetapi bakat saja tidak cukup. Dia mengerti bahwa dia harus bekerja dengan cara tertentu," ucap juru taktik berusia 56 tahun tersebut.

Pujian itu dilontarkan usai Leao mencetak gol dalam kemenangan Milan 3-1 atas AS Roma (7/1).

Dua hari kemudian sang winger kembali bersinar dengan mengemas dua assists saat AC Milan menggebuk Valencia 0-3 (9/1).