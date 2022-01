Jadikan iPod Lawas Jadi Jepitan Rambut, Pengguna TikTok Tak Sadar, Langsung Banjir Komentar

TRIBUN-MEDAN.com - Pengguna TikTok ramai-ramai membuat fenomena baru menggunakan iPod sebagai jepitan rambut. Fenomena ini tengah viral.

TikTok memang tempatnya tren-tren baru di ruang maya.

Fenomena iPod Shuffle generasi kedua viral dan menjadi bahan perbincangan lagi di internet.

iPod Shuffle merupakan pemutar musik portable buatan Apple yang pertama kali diperkenalkan pada 2005.

Hal tersebut bermula ketika pengguna TikTok @freckenbats mengunggah video TikTok dengan thumbnail iPod Shuffle generasi dua berwarna silver, lengkap dengan teks berbunyi "anyone know what this is?!??!" (adakah yang tahu ini apa?!??!).

Dalam video TikTok berdurasi 15 detik, ia bercanda layaknya seseorang yang tidak mengetahui apa itu iPod Shuffle.

"Jadi saya menemukan barang ini, seperti iPod tua atau sebuah jepit rambut?" canda Celeste Tice, pemilik akun @freckenbats, sambil memegang iPod Shuffle silver miliknya.

Ia lantas menjepit rambutnya dengan iPod Shuffle silver tersebut dan menyebut aksesori rambut barunya itu sebagai barang "vintage".

Vintage sendiri merupakan jargon yang sering digunakan untuk menyebut barang-barang yang berusia minimal 20 tahun.

iPod Lawas dijadikan jepitan rambut

Dijadikan jepit rambut

Video tersebut langsung dibanjiri penonton, komentar, dan like dari pengguna lainnya.

Beberapa pengguna mengatakan "tidak kepikiran" untuk menjadikan iPod Shuffle generasi kedua itu sebagai penjepit rambut saat memilikinya dulu.

Netizen lain juga menyebut ide Tice untuk menggunakan iPod Shuffle generasi kedua sebagai penjepit rambut adalah sebagai sesuatu yang jenius.

"Kenapa kita dulu tidak menggunakan ini sebagai penjepit rambut!? Benar-benar jenius," komentar seorang netizen. Bahkan seorang netizen mengaku ingin mencari iPod Shuffle miliknya agar bisa ia gunakan sebagai penjepit rambut.

"Tolong ini sangat lucu. Saatnya, saya untuk mencari (iPod Shuffle) milik saya dan menggunakannya sebagai jepit rambut," kata seorang netizen di kolom komentar.

Buat netizen merasa "tua"

Tak hanya melahirkan tren iPod Shuffle sebagai jepit rambut, video @freckenbats juga membuat beberapa netizen merasa "tua".