JADWAL Tayang Liga Inggris Mulai Sabtu (15/1/2022), Man City Vs Chelsea, Aston Villa Vs Man United

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Inggris 2021/2022 akhir pekan ini mulai Sabtu - Minggu (15-16/1/2022) ada duel sengit Manchester City vs Chelsea, Tottenham vs Arsenal, Liverpool vs Brentford dan Aston Villa vs Manchester United.

Jadwal laga big match Manchester City vs Chelsea berlangsung Sabtu (8/1/2022) pukul 19.30 WIB live Mola TV.

Kemudian laga Aston Villa vs Manchester United, Minggu (9/1/2022) dinihari pukul 00.30 WIB. Selengkapnya bisa dilihat di akhir artikel ini.

Manchester City, Chelsea dan Liverpool masih saling kejar di posissi puncak, Arsenal Manchester United mengejar tiket Liga Champions.

Perseteruan di Liga Inggris 2021/2022 semakin seru saja setiap pekannya.

Persaingan tak pernah kendur setelah tim-tim papan atas berhasil menuai hasil positif.

Manchester City masih berada di puncak klasemen sementara hingga awal 2022 ini.

Mereka unggul 10 angka dari Chelsea, dan 11 poin di atas Liverpool.

Peluang Manchester City menjadi jawara memang terbuka lebar, tapi bukan berarti asa Chelsea dan Liverpool tertutup.

Apalagi di laga pekan selanjutnya Manchester City akan bertemu Chelsea.