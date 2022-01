Rayakan Ulang Tahun Sang Ayah dengan Meriah, Netizen Salah Fokus Lihat Penampilan Ibu Via Vallen

TRIBUN-MEDAN.com - Pedangdut Via Vallen baru-baru ini menyiapkan perayaan untuk ulang tahun sang ayah.

Via tampak menggelar pesta meriah untuk ayahnya.

Momen perayaan itu pun ia unggah dalam Instagram miliknya.

Pelantun lagu Meraih Bintang itu pun tampak bahagia di hari spesial sang ayah.

Perayaan ulang tahun ayah Via Vallen (Instagram)

Dalam perayaan itu hadir pula keluarga serta kekasih Via Vallen.

"Dear a man who I called “ Papa “

( ehh inget banget pas kecil kalo manggil Papa ,Mama suka di katain “ wong melarat kok nyeluke papa, mama “ hahaa … lanjut dulu nulisnya yaa )

Happy birthday papa, panjang umur, sehat dan bahagia terus

Amiinn

Pokoke segala do’a terbaik selalu terpanjat untuk papa

Paa, no matter where I go in life or who I get married to and hw much I love ma boyfried.

You will always be ma number one Man," tulis Via.

Unggahan Via itu pun menuai banyak doa dan ucapan selamat untuk sang ayah.

Namun ternyata banyak yang salah fokus melihat penampilan ibu Via Vallen.