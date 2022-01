Ditjen Pajak Gercep, Colek Ghozali Everyday di Twitter, Ghozali Langsung Respons Beri Jawaban

TRIBUN-MEDAN.com - Ghozali Everyday tengah menjadi perbicangan di media sosial. Ia berhasil meraup untung miliaran dengan menjual ratusan fotonya di platform OpenSea.

Ghozali kkonsisten mengupload foto selama empat tahun untuk dijual di NFT.

Setelah viral dan meraup untung fantastis, Ghozali langsung dicolek Direktorat Jenderal Pajak di Twitter.

Pemuda asal Semarang itu pun membalas cuitan Ditjen Pajak RI.

Melalui akun Twitter Ditjen Pajak, @DitjenPajakRI, Ghozali diberikan selamat atas kesuksesan yang diraih.

Namun di samping ucapan tersebut, Ghozali juga diingatkan untuk membayar pajak.

Cuitan tersebut juga berisi tautan untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Congratulations, Ghozali! Here is a link where you can register your TIN: http://pajak.go.id/id. Check out this link for more information about TIN: https//pajak.go.id/index.php/id/syarat-pendaftaran-nomor-pokok-wajib-pajak-0,” tulis @DitjenPajakRI.

Selain itu, pihak Ditjen Pajak juga menuliskan akan membantu tata cara pendaftaran NPWP-nya dengan mengarahkan Ghozali agar menghubungi @kring_pajak bila ada pertanyaan lebih lanjut.

“If you need help, kindly ask @kring_pajak. We wish you the best of luck in the future,” cuit @DitjenPajakRI.