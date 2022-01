Miracle Aesthetic Clinik Berikan Promo dalam Perawatan Kulit

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Meski sempat vakum, kini klinik kecantikan bernama Miracle Aesthetic Clinic yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Kota Medan ini kembali buka.

Hal itu diketahui dalam acara kegiatan Re Opening dengan tema "Be Brave to be You" dengan mendatangkan sejumlah selebgram yang ada di Kota Medan, Sabtu (15/1/2022).

Selain acara re opening, Miracle Aesthetic juga mengadakan talkshow santai dengan para influencer Kota Medan terkait tips tips menjaga kulit tetap cantik dan tidak salah dalam memilih treatment wajah saat di klinik kecantikan.

Menurut Founder dan President Director Miracle Aesthetic Clinic Dr Lanny Juniarti Dipl.AAAM menyatakan bahwa tujuan diadakannya Grand Re-Opening untuk memberi tahukan bahwa adanya pelayanan baru pada klinik ini.

"Di era pandemi seperti ini, protokol kesehatan serta fasilitas pendukung lainnya sangat penting untuk meminimalkan resiko penularan. Dengan fasilitas yang lebih baik, kami juga dapat meningkatkan pelayanan serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pelanggan Miracle Medan," tuturnya.

Dikatakan Lanny bahwa di Miracle Medan yang saat ini pihaknya menambahkan inovasi-inovasi terbaru dalam pelayanan kecantikan.

"Miracle Medan juga meluncurkan perawatan baru yaitu Miracle Fotona Tight & Rejuve. Perawatan ini menggunakan laser Fotona yang merupakan teknologi dari Eropa," ucapnya.

Tidak hanya itu, Miracle Medan juga memiliki perawatan injectables yang dapat membuat tampilan wajah tampak awet muda dan kualitas kulit yang lebih baik.

Perawatan injectables lainnya adalah Miracle Skin Deep Renewal Lifting dan Miracle Skin Deep Renewal Booster, yang menggunakan Salmon DNA yang sangat bermanfaat bagi tekstur kulit.

"Miracle Skin Deep Renewal Lifting berfungsi untuk mengatasi kekenduran kulit pada area wajah serta leher," ucapnya.

Diakhir wawancara Lanny berharap para pengunjung yang mempercayakan wajahnya ke klinik kecantikannya bisa merasa puas.

"Tentu ada promo-promo selama re grend opening ini dan untuk lebih jelasnya nanti mungkin para masyarakat kota Medan bisa mengunjungi langsung klinik kami," jelasnya.

