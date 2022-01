Pria Ini Mengaku Alat Vitalnya Menyusut 3,8 Cm setelah Infeksi Covid-19, Dokter Sebut Itu Nyata!

TRIBUN-MEDAN.com - Beberapa dokter memperingatkan bahwa tertular Covid-19 dapat memengaruhi ukuran penis dan kemampuan untuk ereksi.

Pembahasan tentang ini terjadi setelah seorang pria berusia 30-an menceritakan penisnya kehilangan panjang 1,5 inci (3,8 cm) setelah tertular penyakit enam bulan lalu.

Pria itu mengatakan 'panjang dan lingkaran' alat vitalnya telah berkurang dan masalahnya masih belum terselesaikan.

Ia menulis di podcast How To Do It yang diterbitkan media berbasis di Amerika Serikat, Slate, bahwa ia tertular Covid pada musim panas 2021.

"Ketika saya keluar dari rumah sakit, saya mengalami masalah disfungsi ereksi," katanya.

"Kondisinya secara bertahap menjadi lebih baik dengan beberapa perhatian medis, tetapi tampaknya ini akan menjadi masalah yang bertahan lama."

Dia mengatakan bahwa sebelum tertular Covid, alat vitalnya 'tidak besar, tapi pasti lebih besar dari kebanyakan orang'.

Tapi 'sekarang saya telah kehilangan sekitar satu setengah inci dan menjadi di bawah rata-rata'.

Dia pun sepertinya sudah pasrah dan meminta saran agar berdamai dengan tubuhnya yang berubah karena dia telah kehilangan kepercayaan diri.

Dua dokter juga diwawancarai di podcast dan ditanya apakah ini adalah gejala yang dikenali dari virus corona.