ULIK 8 Jenis Kecerdasan Manusia dan Hubungannya dengan Pilihan Karir yang Tepat

8 Kecerdasan Manusia Beserta Pilihan Karirnya yang Tepat

TRIBUN-MEDAN.com - Kecerdasan sering kali digambaran dengan matematika dan sains, atau tes IQ dan algoritma yang rumit.

Orang-orang yang dianggap memiliki kecerdasan tinggi biasanya dihargai dan sering dianggap sebagai orang yang bisa menyelesaikan hal-hal yang rumit dan kompleks.

Padahal di zaman modern ini, kecerdasan tidak hanya diukur dari nilai yang bagus atau skor IQ yang tinggi.

Keahlian dalam bermusik, berolahraga, atau berkomunikasi juga termasuk dalam kecerdasan.

Ini merupakan teori kecerdasan ganda (multiple intelligences) yang dikemukakan oleh psikolog dari Harvard, Howard Gardner.

Gardner pertama kali menguraikan teorinya dalam buku Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences di tahun 1983.

Dalam bukunya disebutkan ada 8 tipe kecerdasan yang dimiliki oleh manusia dengan tingkat yang berbeda-beda.

8 Tipe Kecerdasan Manusia

Dilansir dari Alodokter, berikut ini adalah 8 tipe kecerdasan manusia menurut Gardner:

1. Kecerdasan visual-spasial