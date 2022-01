MENGEJUTKAN, Artis Donna Agnesia Kabur, Darius Umumkan Kehilangan Istri, Rumah Tangga Hancur?

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan yang dikenal selalu romantis, Donna Agnesia dan Darius Sinathrya merupakan keluarga kecil yang didiidam-idamkan oleh publik.

Pasalnya, keluarga kecil yang telah dibina pada 2006 lalu ini jarang diterpa gosip miring.

Kini usia pernikahan Darius dan Donna Agnesia sudah menginjak angka 16 tahun.

Keduanya sama-sama menekuni pekerjaan yang sama, yaitu presenter acara olahraga.

Donna Agnesia dan Darius Sinathrya dikaruniai tiga anak bernama Lionel, Diego, dan Sabrina.

Pasangan Darius Sinathrya dan Donna Agnesia (Instagram/@darius_sinathrya)

Nah, setelah 16 tahun menikah kali ini Darius Sinathrya mendadak membahas prihal rasa bosan dalam rumah tangga dan kehilangan sosok Dona, ada apa? berikut ulasannya.

Tak ada angin tak ada hujan Darius Sinathrya memposting foto Donna Agnesia sembari memberikan caption kehilangan istrinya.

Ia bahkan bak mengaku ada sebuah masalah yang terjadi pada rumah tangganya.

"Bertahun-tahun selalu bareng, kemana pun bareng. Kenapa harus gini sayang? Kamu ada di mana? Maafin aku ya…

I miss you, miss your hugs and kisses.