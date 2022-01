TIGA Bocah Tenggelam di Danau Toba dan Tewas, Begini Kronologinya

TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Berenang di Pemandian Sunset Danau Toba, Desa Tambunan Lumban Gaol Kecamatan Balige Kabupaten Toba, tiga orang pelajar meninggal dunia, Minggu (16/01/2022) sekira jam 16.00 WIB.

Terkait hal ini, Kapolsek Balige AKP Agus Salim Siagian menjelaskan ketiga korban tersebut.

"Adapun identitas ketiga korban yakni AR (14) warga Jalan Speksi No 72 Medan, AB (9) warga Jalan Speksi No 72 Medan dan VS (11) warga Jalan Sidikalang Palipi, Kecamatan Parongil, Kabupaten Dairi," ujar AKP Agus Salim Siagian saat disambangi tribun-medan.com pada Minggu (16/1/2022) malam.

Informasi dihimpun, sebelum meninggal, ketiga korban bersama orangtuanya sedang melaksanakan acara mandi bersama.

Diperkirakan, 10 menit berenang, tiba tiba ketiganya tenggelam seketika.

Seorang keluarga bernama Jhon Manimbun yang melihat korban tenggelam langsung menolongnya.

Saat dibawa ke pinggir pantai, ketiganya sudah tidak bernafas lagi.

Selanjutnya, ketiga korban langsung dibawa ke RS HKBP untuk pembersihan ke ruang jenazah.

Kini terlihat, sejumlah anggota keluarga hilir mudik menuju ruang unit pelayanan jenazah sambil menangis.

Tangis histeris pun terdengar dari luar ruang jenazah tersebut.

Oleh Dokter RS HKBP, ketiga korban dinyatakan meninggal dunia.

Keluarga kini menunggu pengantaran jenazah menggunakan ambulans rumah sakit.

(cr3/tribun-medan.com)