Divonis Bebas dari Segala Tuntutan, David Putranegoro Apresiasi Pengadilan Negeri Medan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - David Putranegoro didampingi kuasa hukum Oloan Tua Partempuan, SH dan Raja Sungkunen Lingga, SH mengapresiasi keputusan Pengadilan Negeri Medan atas perkara an. Terdakwa David Putranegoro als Lim Kwek Liong sesuai dengan Register Perkara No. 2231/Pid.B/2021/PN-MDN.

Bahwa di dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwa David Putranegoro dengan dugaan melanggar Pasal 266 ayat (1) dan (2), Pasal 263 ayat (1) dan (2), Pasal 362 dan Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akhirnya Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan para saksi, bukti-bukti surat, keterangan ahli dan dihubungkan dengan keterangan Klien kami, menuntut David Putranegoro dengan “ONSLAG” dan melepaskannya dari segala dakwaan dan tuntutannya.

Kuasa Hukum Oloan Tua Partempuan, SH dan Raja Sungkunen Lingga, SH mengatakan putusan itu pada Senin (17/1/2022) di Pengadilan Negeri Medan. Di mana membebaskan klien David Putranegoro als Lim Kwek Liong dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

"Untuk menjawab berita-berita simpang siur diluar sana yang menyebutkan klien kami David Putranegoro alias Lim Kwek Liong telah memalsukan Akta Kesepakatan Bersama No. 8, Menggelapkan deviden-deviden berupa penjualan asset–asset, penjualan rumah di Singapura, uang sewa ruko dan penghasilan Toko dan mencuri 21 SHM/SHGB an. Jong Tjin Boen (orang tua David Putranegoro dan para Pelapor) yang telah di balik nama menjadi an. Jong Nam Liong, Mimiyanti, Jong Gwek Jan, Juliana, Denny dan Winnie yang mendahului Putusan Pengadilan Negeri Medan dan sangat merugikan nama baik klien kami," ujarnya, Senin (17/1/2022).

Lanjutnya, maka pihak Penasihat Hukum David Putranegoro fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti kronologis pembuatan Akta Kesepakatan Bersama No. 8, tertanggal 21 Juli 2008.

Akta perjanjian kesepakatan bersama No. 8 adalah merupakan keinginan dari Jong Tjin Boen (orang tua David Putranegoro dan saksi pelapor) untuk membagikan hartanya secara adil dalam suasana kebathinan kepada seluruh anak-anaknya yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris berupa Perjanjian Kesepakatan Bersama.



Berdasarkan alasan tersebut, Jong Tjin Boen didampingi isterinya Choe Jit Jeng pada sekitar tahun 2008 memanggil seluruh anak-anaknya yaitu Suriati, Syamsuddin, Jong Gwek Jan, Jong Nam Liong, Mimiyanti, Lim Soen Liong, David Putranegoro dan Lim Ramli kecuali yang berada di Luar Negeri (Juliana, Denny dan Winnie) untuk diskusi tentang Pembagian Harta-hartanya agar supaya adil.

"Dalam pertemuan tersebut orang tua Klien kami berbicara kepada semua anak-anaknya yang berkumpul di jalan Juanda III Medan. Setelah hasil kesepakatan Jong Tjin Boen, Isteri dan anak-anaknya disepakati. Selanjutnya mereka mengundang Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH untuk datang ke rumah Jong Tjin Boen di Jalan Juanda III Medan untuk membuat dan menandatangani/cap jempol Akta Kesepakatan Bersama No. 8," ungkapnya.

Masih dikatakan Kuasa Hukum, notaris Fujiyanto Ngariawan, SH datang bersama staffnya, pada saat itu semua pihak sudah hadir. Kemudian Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH membacakan Akte Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 8 dihadapan orang tua mereka dan seluruh anak-anaknya.

"Maka selanjutnya seluruh pihak membubuhi tanda tangan dan cap jempol di hadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH dan staffnya, kecuali Juliana, Denny dan Winnie tidak membubuhkan tandatangan karena telah memberikan kuasa kepada ibunya Choe Jit Jeng untuk mewakilinya. Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tersebut mengatur tentang pembagian harta milik Jong Tjin Boen kepada anak-anaknya kecuali David Putranegoro yang hanya ditunjuk sebagai Penerima Kuasa oleh semua saudaranya dan tidak mendapat bagian apapun dari harta Jong Tjin Boen. Kronologis ini sesuai dengan keterangan Saksi Rismawati (Staff Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH), Antoni (Cucu Jong Tjin Boen), Lim Soen Liong (Anak dari Jong Tjin Boen), Fujiyanto Ngariawan, SH (Notaris) dan klien kami David Putranegoro dipersidangan," ucapnya.

Masih dikatakan Oloan Tua Partempuan, kedua, kronologis Gugatan Perdata yang diajukan oleh Jong Nam Liong, Mimiyanti dan Jong Gwek Jan di Pengadilan Negeri Medan terhadap akta kesepakatan bersama No. 8.