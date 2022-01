Elon Musk Singgung Dogecoin di Twitter, Harga Koin Dogecoin Langsung Melonjak 18 Persen

TRIBUN-MEDAN.com - Pendiri Tesla yang juga orang terkaya di dunia, Elon Musk Kembali membuat heboh mata uang kripto dengan cuitannya di twitter.

Berkat cuitannya, harga Dogecoin melesat naik.

Tak berselang lama setelah cuitan yang diunggah Elon Musk pada Jumat (14/1/2022) harga Dogecoin melonjak sebanyak 18 persen kelevel 0,2 dolar AS.

Dalam unggahan tersebut Musk mengumumkan bahwa aset kripto Dogecoin dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk sejumlah merchandise dari Tesla.

"Merchandise Tesla bisa dibeli dengan Dogecoin," tulis Elon melalui akun Twitter pribadinya.

Prediksi harga Dogecoin tahun 2022 (Pixabay)

Diketahui sebelumnya Musk adalah salah satu pendukung peredaran mata uang digital Dogecoin.

Hal ini dibuktikan dengan tweet Elon Musk yang sering membahas pergerakan harga cryptocurrency.

Berkat cuitannya sepanjang 2021, pergerakan dogecoin meroket 4.000 persen per tahun.

Dilansir dari Theverge, mata uang Dogecoin yang dapat dipergunakan untuk pembelian Tesla diantaranya Cyberquad for Kids dengan harga 2.320 dollar AS atau sekitar 12.020 dogecoin, Giga Texas Belt Buckle seharga 161 dollar AS atau 835 dogecoin, dan Cyberwhistle seharga 58 dollar AS atau 300 dogecoin.

• Orang Terkaya di Dunia, Elon Musk, Punya Utang Sangat Fantastis Rp 152 Triliun, Darimana Saja?

• China Ngadu ke PBB, Nyaris Terjadi Tabrakan dengan Satelit Starlink Elon Musk di Ruang Angkasa

Musk menambahkan nantinya setiap pesanan yang dibayar dengan Dogecoin tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan.