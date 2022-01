Janggal Perilaku Darius 7 Hari Sebelum Donna Agnesia Hilang, Kini Ucapkan Maaf Minta Pulang ke Rumah

TRIBUN-MEDAN.com - Darius Sinathrya tiba-tiba memberitakan sesuatu tentang sang istri, Donna Agnesia.

Terlihat dari akun instagram pribadinya ia memosting foto Donna Agnesia.

Apalagi captionnya menggambarkan jika dirinya tengah kehilangan sang istri.

Darius Sinathrya bahkan bak isyaratkan ada sebuah masalah yang terjadi pada rumah tangganya.

Ia bahkan sedih dengan keputusan Donna Agnesia untuk pergi.

Berulang kali Darius Sinathrya tampak meminta maaf kepada sang istri.

"Bertahun-tahun selalu bareng, kemana pun bareng. Kenapa harus gini sayang? Kamu ada di mana? Maafin aku ya…

Misss you, miss your hugs and kisses.

Bantu cari dong guys, Donna ada di mana," tulis Darius Sinathrya.

Tak hanya itu saja, bahkan Darius sampai memasang spanduk iklan di pinggir jalan dengan tulisan yang sama.