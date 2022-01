JENDERAL Andika Marah Segera Usut Prajurit TNI Lakukan Kekerasan,Contoh Pemukulan Petani Deliserdang

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Perintah tegas Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terhadap para prajurit yang melakukan kekerasan agar ditindak tegas.

Dilansir Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa terlihat mantan KSAD tersebut melakukan rapat bersama jajaran Komandan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia, dari TNI Angkatan darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan staf bidang hukum TNI di Markas Besar TNI.

Dalam rapat tersebut Andika membahas beberapa kasus pelanggaran hukum disiplin militer yang dilakukan Prajurit TNI, yang memenuhi unsur tindak pidana umum.

Jenderal Tni Andika Perkasa, memberikan arahan dalam rapat tersebut periksa semua yang terlibat, jika mereka terbukti hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Jadi intinya kalau sudah ada penggunaan kekerasan, enggak mungkin, oh saya pihak yang benar. Oh ya kan sudah mukul juga, misalnya oh yang salah misalnya kita. Tapi kalau sudah jadi penggunaan kekerasan oh ya kena, enggak mungkin kagak kena. Clear sudah enggak perlu ditawar-tawar," tegasnya dikutip Youtube Jenderal Andika Perkasa.

Panglima TNI menegaskan untuk seluruh Prajurit TNI yang terbukti melanggar hukum, akan di usut secara tuntas, dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan persidangan. Sesuai dengan perundang-undangan hukum yang berlaku, agar mendapatkan efek jera, sesuai dengan perbuatannya.

Contoh kasus kekerasan yang baru-baru ini terjadi seperti kejadian pemukulan terhadap para petani oleh beberapa anggota TNI yang terjadi di Dusun Saor Matio, Kecamatan Pantai Labu, pada Selasa (4/1/2022) lalu.

