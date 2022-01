Menyedihkan, 3 Bocah Tewas Tenggelam di Danau Toba Secara Bersamaan

TRIBUN-MEDAN.COM,TOBA - Objek wisata pemandian Sunset di Danau Toba, persisnya di Desa Tambunan Lumban Gaol, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba menelan korban jiwa.

Sejumlah wisatawan, yang terdiri dari 3 bocah tewas tenggelam di lokasi wisata tersebut.

Menurut laporan polisi, ketiga korban masing-masing ARB (14) dan AS (9), keduanya kakak beradik warga Jalan Speksi No 72 Medan dan VS (11) warga Jalan Sidikalang Palipi, Kabupaten Dairi.

"Sebelum kejadian, ketiganya datang bersama keluarga untuk berwisata," kata Kapolsek Balige, AKP Agus Salim Siagian, Minggu (16/1/2022).

Di tengah kegembiraan keluarga berwisata, para orang tua meninggalkan anak-anaknya sendirian bermain di perairan Danau Toba.

Sekira pukul 16.00 WIB, ketiganya tiba-tiba saja tenggelam.

Para orang tua berusaha menyelamatkan anak-anaknya.

Namun, setelah berupaya membawa ketiganya ke daratan, mereka akhirnya meninggal dunia.

Peristiwa ini sontak mengejutkan warga dan para wisatawan lain.

Belum ada penjelasan pasti, apakah ketiganya tenggelam karena terseret ombak kecil atau karena hal lain.

Setelah kejadian, jenazah 3 bocah tewas tenggelam itu dibawa ke RS Balige.

Para orang tua dan keluarga yang menyaksikan kejadian tersebut histeris.

Niat hati ingin berwisata dan berbahagia berubah menjadi duka.(tribun-medan.com)