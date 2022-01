CARA Kirim File Besar dari WhatsApp, Bisa dengan 3 Langkah Berikut

TRIBUN-MEDAN.com - Selain dapat digunakan untuk mengirim pesan dan melakukan panggilan telepon, WhatsApp juga memudahkan pengguna untuk mengirim file seperti dokumen, foto, hingga video.

Namun, untuk mengirim file pengguna tidak dapat bebas mengirim dengan berbagai ukuran.

Pasalnya WhatsApp memiliki batasan ukuran file yang dapat dikirim pengguna yaitu tidak lebih dari 64 MB.

Jika memaksakan, file tersebut tentu akan gagal terkirim dan jika file tersebut berupa video lebih dari 64 MB, pengguna akan otomatis harus memotong bagian video agar dapat terkirim.

Untuk mengatasi hal ini, ada tiga tips bagaimana cara mengirim file besar via WhatsApp, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari How to Geek, Minggu (16/1/2022).

Upload file ke Google Drive dan kirim link lewat WhatsApp

Anda terlebih dahulu membuka akun Google Drive dan mengunggah file yang memiliki ukuran besar melalui Google Drive. Caranya:

Buka Google Drive Anda

Klik “New” untuk mengupload file yang ingin Anda kirim

Setelah file terupload, klik “Get link” pada file

Ubah menjadi “Anyone with the link”

Klik “Copy link”

Klik “Done”

Masuk ke WhatsApp Anda dan tempelkan link ke obrolan, kemudian kirim

Selesai Kini file dengan ukuran besar dapat diakses dengan mudah

Compress file

Cara kedua untuk mengirim file besar via WhatsApp adalah dengan memperkecil ukuran (compress) file terlebih dahulu.

Terdapat berbagai aplikasi maupun situs compress file yang bisa digunakan.

Contoh untuk memperkecil ukuran file video Anda, dapat menggunakan Video Compressor Panda, dan untuk berbagai dokumen Anda dapat mengunjungi situs seperti https://smallpdf.com/compress-pdf.

Kirim Melalui WhatsApp Web

Jika file Anda telah tersimpan di laptop atau PC, maka Anda lebih mudah mengirimnya melalui WhatsApp Web. Berikut ini langkah-langkahnya:

Buka WhatsApp Web

Pilih obrolan yang ingin Anda kirimkan file

Klik “Attach”

Pilih file yang ingin Anda kirimkan

Klik “Send”

Selesai, kini file besar Anda terkirim

Itulah cara mengirim file besar via WhatsApp. Semoga membantu.

(*/Tribun Medan)