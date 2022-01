Chord Gitar dan Lirik Lagu Batak Sinanggar Tulo oleh Viky Sianipar

TRIBUN-MEDAN.com- Sinanggar Tulo merupakan merupakan lagu daerah dari Batak.

Lagu Sinanggar Tulo diciptakan S.Dis dan dipopulerkan oleh Viky Sianipar.

Berikut Chord Gitar Sinanggar Tulo dari Viky Sianipar



Gitar intro:(C Eb Bb F )2XC Eb Bb F (2x)

C Eb Bb F

(Sinanggar tullo atullo a tullo)2X

Verse:

C

Tudiama luluan da goring-goring bahen soban

Gm7

Sai tudiama luluan da boru tobing bahen dongan

Chorus 1:

C

(Sinanggar tullo atullo a tullo...)2X

Gm7

(Sinanggar tullo atullo a tullo...)2X

C Gm7

(Sinanggar tullo atullo a tullo...)4X

Interlude:

( G# Fm C )2X G# Bb Cm Eb Bb Fm G# C

Back to Verse,ChorusCoda:

C Eb Bb F

(Sinanggar tullo atullo a tullo)2X

C Eb/C Bb/C F/C

(Sinanggar tullo atullo a tullo)2X

(Tribunpadang)