Pasangan Atta-Aurel Hermansyah Pamer Foto USG Baby A Terbaru, Bibirnya Ketiplek Aurel

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan fenomenal Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah baru saja memposting foto USG terbaru calon buah hatinya di Instagram. Pada caption foto, Atta menuliskan rasa harunya.

“Udah Chubby embul banget anak ku, MasyaaAllah see u soon my princes” tulis Atta.

Baca juga: BOCORAN Tampilan iPhone SE 3 Beredar, Simak Spesifikasinya, Diklaim Versi Murah

Sang ibu, juga langsung ikut berkomentar, “Aduuuu my Princes!!! Pipinya tumpah2 nak. Mamanya happy banget klo liat baby A mbul n sehat,” tulis aurel.

Dalam potret USG tersebut , wajah Baby A terlihat cukup jelas. Tampak mata, hidung, hingga bibir sudah terbentuk.

Warganet juga tak sabar menantikan kehadiran Baby A, dalam postingan itu ramai warga internet ikut mendoakan.

“Baby emas kamuuu cantik sekali gemes bgt tu bibir plek ketiplek mamanya bgt bayi emas sudah tak sabar melihatmu,” tulis akun dafamaharani09 .

“sehat- sehat Baby Girl,” tulis adeliaquenza_26.

“MasyaaAllah Tabarakallah sehat2 yah Baby A dan mamanya, “ Ujar akun lennyreviana47.

Aurel dan Atta juga telah menyiapkan nama anak pertamanya yang akan segera lahir dalam waktu dekat.

Seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, Aurel dan Atta Halilintar sepakat untuk memberi nama anaknya dengan inisial A, seperti mereka berdua.