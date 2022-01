Tampil Jadi Model Sampul Majalah Fesyen Terkenal, Agnez Mo Banjir Pujian, Gayanya bak Supermodel. 

TRIBUN-MEDAN.com - Baru-baru ini, artis serba bisa Agnes Monica atau kini dikenal Agnez Mo kembali torehkan prestasi.

Kali ini, Agnez Mo buat penggemarnya lantaran tampul di halaman depan majalah fesyen dan gaya hidup ternama asal Los Angeles, Amerika Serikat (AS), yakni Composure Magazine.

Sebenarnya ini bukan kali pertama Agnez Mo tampil sebagai cover majalah dunia.

Sebelumnya, dia juga terpilih sebagai model sampul majalah ternama AS lainnya, Pure Dope.

Foto-foto pelantun 'Coke Bottle' itu sudah diunggah di akun media sosial Composure Magazine pada 14 sampai 16 Januari 2022.

Mereka membagikan sejumlah foto Agnez dalam berbagai pose hasil jepretan fotografer Joey Pucino.

"Sampul ke-32 kami yang menampilkan Agnez Mo yang tak tertandingi telah tiba! Rentang vokal yang memukau dan menakjubkan, sejumlah penghargaan untuk menyanyi dan akting, dan kecakapan wirausaha hanyalah bagian dari kerajaan Agnez Mo," tulis majalah tersebut dalam unggahan mereka pada 14 Januari 2022.

Gayanya terkesan stunning bak supermodel papan atas.

Agnez pun turut mengunggah potretnya di akun Instagram miliknya.

"Find my cover @composure.mag and my story," tulis Agnez Mo dalam keterangan, unggahannya pada 14 Januari 2022.