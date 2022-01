Alfamidi Medan Kembali Rebut Predikat Cabang Terbaik Nasional 2021

Alfamidi cabang Medan berhasil mempertahankan predikat juara terbaik (National Best Branch) atas kinerja pada tahun 2021 lalu.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PT Midi Utama Indonesia Tbk atau Alfamidi cabang Medan kembali menyelenggarakan kegiatan tahunan, National Operation Meeting (NOM) 2022.

Kegiatan masih tetap dilaksanakan secara online (dalam jaringan). Kegiatan NOM secara virtual serentak dilaksanakan di 11 cabang di Indonesia.

Untuk Alfamidi cabang Medan sendiri, acara NOM dilaksanakan di Aula Meeting lantai 2, Jalan MG Manurung No 8A Medan. Penerapan Prokes adalah bagi semua peserta dan panitia adalah aturan wajib yang telah dijalankan, Selasa (18/1/2022).

NOM bertujuannya sebagai evaluasi/review atas kinerja 2021 dan juga sebagai media bagi jajaran Board of Director (BOD) dalam memberikan arahandan insight tentang bagaimana arah atau strategic plan semua departemen untuk tahun 2022 ini.

Kegiatan NOM tahun 2022 diikuti oleh departemen operasional, terdiri atas Deputy and Branch Manager, Operational Area Manager, Area Coordinator, Deputy Deputy and Distribution Center Manager, baik Fresh Food dan Reguler, beserta tim.

Tak lupa para pemateri yang menyampaikan insight untukevaluasidan strategic plan, mulai dari Board of Director, baikdari operational, Finance, Marketing, Supply and Distribution, Operational General Manager (OGM) dan lainnya.

Semakin seru saat acara berlangsung, karena di acara NOM ini akan ada tiga pengumuman yang di tunggu-tunggu oleh semua cabangAlfamidi, yaitu Cabang Terbaik (National Best Branch) secara nasional. Selanjutnya Pusat Distribusi Terbaik (Best Distribution Center) secara nasional, dan Karyawan Terbaik (National Best Employee) pada jabatan Area Coordinator dan Area Manager.

Selanjutnya setelah break Salat Ashar, acara dilanjutkan dengan pengumuman siapa cabang dan karyawan berprestasi. Sangat mendebarkan bagipeserta yang hadir di Aula meeting Alfamidi Medan. Euforia persaingan antar cabang pun tentu adalah hal yang wajar, khususnya dalam meraih predikat bergengsi sebagai cabang Alfamidi terbaik. Akhirnya manajemen pun mengumumkan Medan sebagai cabang terbaik secara nasional. Pengumuman cabang terbaik nasional diumumkan oleh Heru Sarwono selakuOperational General Manager.

Alfamidi cabang Medan berhasil mempertahankan predikat juara terbaik (National Best Branch) atas kinerja pada tahun 2021 lalu.

Tentu prestasi ini sebuah hasil kerja keras, dan pastinya tidak mudah untuk meraihnya. Apalagi pada posisi ini adalah mempertahankan gelar juara cabang terbaik.

Merebut atau mencapai biasanya adalah sesuatu yang mudah, tetapi mempertahankan adalah hal yang tidak mudah. Butuh komitmen antar semua tim untuk mempertahankan prestasi kerja.