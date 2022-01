JADWAL Tayang Liga Inggris Mulai Sabtu (22/1/2022), Man United Vs West Ham, Chelsea Vs Tottenham

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Inggris pekan ke-23 yang berlangsung mulai Sabtu (22/1/2022) dan Minggu (23/1/2022) akan menyajikan duel menarik.

Ada Chelsea Vs Tottenham Hotspurs, Manchester United Vs West Ham, Crystal Palace Vs Liverpool dan Southampton Vs Manchester City serta laga lainnya bisa dilihat di artikel artikel selengkapnya.

Dalam Jadwal Liga Inggris Pekan ke-23 posisi 4 besar teratas tidak ada yang saling bertemu.

Meski demikian perebutan posisi 4 besar zona Liga Champhion masih tetap panas.

Chelsea yang baru saja tergsur dari poisisi kedua bakal menghadapi lawan yang cukup berat pekan ini.

The Blues bakal bertemu Tottenham Hotspurs yang di pekan ke 22 tidak bertanding karena banyak pemain Arsenal yang cedera dan terdampak Covid 19.

Sementara sang pemuncak klasemen sementara Manchester City bakal bertandang ke tim papan tengah Southampton.

Manchester City berhasil mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-22 di Etihad Stadium, Sabtu malam.

Kemenangan Man City dipastikan oleh gol Kevin De Bruyne pada menit ke-70. Gelandang asal Belgia itu menjebol gawang Chelsea lewat tembakan dari luar kotak penalti.

Manchester City unggul dalam penguasaan bola (55 persen). Mereka juga lebih agresif dalam penyerangan, memiliki enam tembakan terarah ke gawang lawan ketimbang MU yang hanya punya satu.

