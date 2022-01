Juara Pertama Lomba Makan Ala Korea di Simhae Berhasil Habiskan 2 Kilogram Daging BBQ

Peserta saat bertanding makan dalam acara lomba makan All You Can Eat di Simhae, Jalan Mataram Medan, Kamis (20/1/2022) malam.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menu-menu ala Korea kini sedang menjamur di kota Medan dan banyak diminati oleh banyak kalangan baik muda hingga tua.

Melihat fenomena ini, Simhae Korean BBQ All You Can Eat berinisiatif untuk menggelar acara lomba makan all you can eat yang diikuti oleh puluhan peserta, Kamis (20/1/2020) malam.

"Kita ada 45 peserta yang kita bagi ke dalam dua sesi, masing-masing sesi diberi waktu selama satu jam untuk makan ke semua peserta," ungkap Adhya Grup Marketing Communications Manager, Andri.

Baca juga: Update Korban Tewas Kecelakaan Maut Turunan Rapak Sebanyak 5 Orang

Menariknya, para peserta yang bertanding begitu bersemangat untuk memakan daging yang sudah di masak sebanyak-banyaknya.

Diceritakan Andri jika antusias peserta begitu besar, bahkan ada yang sampai menghabiskan 101 piring daging dalam waktu satu jam.

"Untuk penjuriannya kita lihat piring yang paling banyak. Kalau ada sisa daging yang belum dimakan, akan jadi pengurangan dari yang sudah dimakan. Paling banyak plate yang habis, itu yang jadi pemenang," ujarnya.

Sementara itu, Andri memastikan tidak ada peserta yang dapat berlaku curang lantaran setiap checker akan terus memantau peserta yang sedang bertanding.

"Kita sudah ada checker dengan satu checker untuk melihat tiga orang peserta, jadi kalau ada yang jatuh akan tetap kita hitung akumulasi di akhir, sedangkan kalau ada yang muntah kita lakukan diskualifikasi," tutur Andri.

Dalam lomba makan all you can eat ini, Simhae berhasil mendapatkan pemenang utama dengan menghabiskan 101 plate atau kurang lebih 2 kg daging yang habis dalam waktu satu jam dan berhak mendapatkan uang tunai senilai Rp3 juta.

Baca juga: Harta Kekayaan Hakim Itong Rp 2,1 Miliar, Ngamuk Dituduh Suap, Kini Ditetapkan Tersangka oleh KPK

Kemudian, pemenang kedua mendapatkan uang tunai sebesar Rp2 juta dengan menghabiskan daging sebanyak 99 plate dan pemenang ketiga mendapatkan uang tunai Rp1 juta dengan daging sebanyak 98 plate.

Melihat antusias peserta yang cukup besar, Simhae juga berencana untuk kembali mengadakan event dengan nuansa Korea di kota Medan.

"Karena euforianya cukup bagus, kemungkinan kita akan adakan lagi tapi selain lomba makan kita akan ada dance competition Korea karena Simhae ini barbeque ala Korea jadi kita akan lakukan beberapa event lagi," tuturnya.

(cr13/tribun-medan.com)