Media Asing Sorot Keberhasilan Ghozali Raup Miliaran Rupiah dari Jual Foto Selfie di OpenSea

TRIBUN-MEDAN.com - Media asing turut memberitakan kabar keberuntungan Gustaf Al Ghozali yang berhasil menjual foto selfienya di platform OpenSea.

Misalnya saja, media berbahasa Inggris yang berbasis di Singapura, Channel News Asia (CNA).

Pada Kamis (20/1/2022), CNA menerbitkan artikel berjudul “Indonesian student millionaire who sold selfies as NFTs redeems US$2,700 for now, plans more digital assets” di situs web mereka.

Dalam artikel tersebut, CNA mengawali pembahasan dengan menyebut Ghozali telah memiliki jadwal padat selama beberapa hari terakhir.

Setelah berhasil meraup lebih dari 1 juta dollar AS di platform untuk selfie NFT-nya, Ghozali menjadi buah bibir di Indonesia dan banyak orang tahu lebih banyak tentang kisahnya.

CNA menyebut Ghozali telah menerima banyak undangan untuk tampil di acara bincang-bincang yang diselenggarakan oleh selebriti maupun politisi yang mengharuskannya melakukan perjalanan dari kota asalnya Semarang, Jawa Tengah (Jateng) ke Jakarta.

“Tahun ini sangat berkesan bagi saya karena saya bisa bertemu banyak orang baru yang hebat,” kata Ghozali dalam sebuah pernyataan tertulis kepada CNA yang diberikan oleh keluarganya.

CNA mengabarkan beberapa tokoh yang telah ditemui Ghozali sejauh ini di antaranya adalah Ketu MPR Bambang Soesatyo dan pembawa acara podcast populer Deddy Corbuzier.

Setelah itu, CNA baru mulai mengungkap terkait rencana Ghozali yang akan terus berkecimpung di dunia NFT.

Disebutkan bahwa Ghozali yang masih berusia 22 tahun pada awalnya hanya ingin membuat video timelapse dari foto selfie dirinya untuk hari kelulusan dan tidak berpikir itu akan bernilai sepeser pun.