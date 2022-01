Unggah Foto Bibi Andriansyah di Medsos, Fuji Utami Bikin Netizen Mewek

TRIBUN-MEDAN.com - Fujianti Utami Putri, adik dari almarhum Bibi Andriansyah baru-baru ini mengundang warganet untuk menangis bersama.

Pasalnya, adik ipar dari almarhumah Vanessa Angel ini membagikan foto masa kecilnya bersama keluarganya.

Dirinya membagikan moment ulang tahun dan liburan yang dimilikinya ketika masih kecil.

Melalui unggahan tersebut, terlihat masa kecil yang bahagia dimilikinya ketika memiliki anggota keluarga yang lengkap bersama Bibi Andriansyah.

Fujianti atau yang akrab dipanggil dengan Fuji, ini mengungkapkan bahwa dirinya hanya memiliki keinginan untuk membuat keluarganya bangga akan dirinya.

Hal ini dia ungkapkan melalui keterangan pada foto yang diunggahnya, Jumat (21/1/2022).

"I just want to make my family proud," tulisnya.

Tentu saja unggahannya tersebut mengundang komentar penuh haru dari para netizen. Tidak hanya netizen, saudaranya Frans Faisal dan Fadly Faisal ikut mengomentari postingan tersebut dengan emot love.

Netizen pun banyak yang menuliskan ikut menangis melihat unggahan Fuji di Instagramnya tersebut.

Banyak netizen yang merindukan kehadiran almarhum Bibi Andriansyah dan almarhumah Vanessa Angel.