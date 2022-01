Stefan William Ungkap Perasaannya Memiliki Kekasih Seperti Ria Andrew

Stefan William menuliskan caption dalam bahasa Inggris sebagai ungkapan rasa sayang dan syukurnya memiliki kekasih seperti Ria Andrew.

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah resmi bercerai dari Celine Evangelista pada cerai pada 18 Oktober 2021 lalu, kini Stefan William telah memilki kekasih baru.

Perempuan yang kini disayanginya itu bernama Ria Andrew.

Terungkapnya sosok sang kekasih, setelah Stefan mengunggah video kilas balik 2021 di akun instagram pribadinya.

Video kilas balik atau biasa disebut video recap itu memang menjadi tren di sosial media untuk menggabungkan beberapa kolase kebersamaan dengan keluarga, sahabat atau teman.

Stefan juga ikut dalam tren tersebut dan mengunggahnya dalam reels instagram pribadinya.

Ia menampilkan kumpulan foto-foto mesra bersama Ria Andrew selama tahun 2021.

Stefan William. (Warta Kota/Nur Ichsan)

Dalam postingan tersebut Stefan menuliskan caption dalam bahasa Inggris sebagai ungkapan rasa sayang dan syukurnya memiliki kekasih seperti Ria.

“Hoping the new year keeps you next to me and brings us many special moments together,” tulis sang aktor.

Seperti yang diketahui Stefan memiliki hubungan dekat dengan Ria Andrew, youtuber asal London, Inggris.