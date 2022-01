Ayam Goreng Chigo Buka Sembilan Gerai di Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kenangan Brands sebagai perusahaan New Retail F&B terus memperluas jaringan serta jangkauan di bidang industri makanan. Kali ini melalui brand ayam goreng Chigo mulai berekspansi ke luar Jawa, Senin (24/01/2022).

Awal tahun ini ditandai dengan Chigo melebarkan sayap ke Pulau Sumatera persisnya di Kota Medan sebagai first stop dalam rangkaian ekspansi ini.

Chigo membuka gerai pertamanya di Jakarta pada Februari 2021 dan dalam waktu satu tahun, sudah memiliki 40 gerai yang tersebar di berbagai wilayah di Jabodetabek. Chigo adalah salah satu merek Kenangan Brands yang menawarkan produk ayam goreng krispi dan juicy.

Berawal dari konsep paha ayam tanpa tulang untuk memberikan kemudahan bagi penyantapnya, saat ini Chigo juga telah menawarkan pilihan sayap ayam goreng.

Baca juga: Ikan Asap Kuliner dari Belawan, Tembus Pasar Tradisional Sumut dan Aceh

Dibalut dengan pilihan tujuh variasi rasa saus internasional, mulai dari khas Korea hingga Amerika, juga lima sambal khas Indonesia, Chigo hadir dalam berbagai ukuran, seperti ala carte (snacks), rice set, fries set, party size, yang cocok untuk dinikmati berbagai kalangan umur, kapan saja, dan di mana saja.

Menurut James Prananto, Chief of Business Development Officer dan Co-Founder Kopi Kenangan, ekspansi Chigo ke Pulau Sumatera dilakukan bertepatan dengan ulang tahun pertama Chigo.

Sembilan gerai pertama Chigo di Kota Medan, akan diluncurkan secara bertahap mulai dari tanggal 21 Januari 2022 hingga 18 Februari 2022.

“Peluncuran gerai di Pulau Sumatera adalah salah satu bentuk usaha Kenangan Brands untuk memperkaya pilihan produk makanan dan minuman bagi pasar F&B Indonesia, khususnya di Medan. Kami ingin masyarakat luas di luar Pulau Jawa dapat menikmati olahan ayam juicy dan krispi ala Chigo, " tuturnya, Senin (24/1).

Hal itu karena diketahui bahwa Medan adalah salah satu pusat kuliner di Indonesia. Ia berharap Chigo bisa menjadi salah satu bagian dari perjalanan kuliner tersebut.

"Tidak berhenti sampai di Medan, Chigo berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan hingga ke seluruh Indonesia, " tambahnya.

Ada pun sembilan gerai Chigo di kota Medan bisa ditemukan di Mall Centre Point Medan, Sun Plaza, Singapore Station Adam Malik, Singapore Station Katamso, Singapore Station Balawan, Ruko Setia Budi Medan, Ruko Iskandar Muda Medan, Ruko Kompleks OCBC Medan, dan Thamrin Plaza Medan.

Bersamaan dengan hadirnya Chigo di Kota Medan, ada promo menarik buy one get one free mulai 25 Januari 2022 hingga 6 Februari 2022 untuk para konsumen yang sudah menanti-nanti kehadiran Chigo.

Selain menghadirkan promo pembukaan sembilan gerai baru Medan, Chigo juga memberikan promo menarik dalam rangka ulang tahun yang dimulai pada 11 Februari 2022 sampai 27 Februari 2022, yaitu beragam giveaway lewat akun Instagram @Chigo.id, promo cashback, hingga potongan harga sebesar 50 persen.

Arni, seorang pengunjung yang sedang menikmati Chigo paket kenyang menyampaikan kegembiraannya karena Chigo telah hadir di Kota Medan.

"Sudah lama sekali saya tunggu-tunggu hadir di Kota Medan, akhirnya saya bisa merasakan kenikmatannya, " tuturnya kepada Tribun Medan.