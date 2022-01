Innalillahi, Matthew White Aktor Cilik Film Danur Pemeran Hendrick Meninggal, Lawan Main Prilly

TRIBUN-MEDAN.COM - Mengejutkan! Kabar duka kembali datang dari dunia perfilman Tanah Air dan Artis Cantik Prilly Latuconsina.

Matt White alias Matthew White yang merupakan aktor cilik pemeran Hendrick di film Danur dikabarkan meninggal dunia Senin (23/1/2021).

Untuk diketahui bahwa dalam film Danur 3, Matthew memerankan sebagai Hendrick yang merupakan teman hantu dari karakter Rissa yang diperankan oleh Prilly Latuconsina.

Aktor Cilik Matt White yang Baru Meninggal Dunia, Melambung Berkat Perannya di Film Danur.

Risa Saraswati Ikut Berduka, Terkenang Keramahan Almarhum Aktor Cilik Matt White.

Informasi meninggalnya Matt White disampaikan oleh Prilly Latuconsina yang merupakan teman beradu akting saat membintangi film Danur.

"Anak baik, anak pinter, anak manis."

"sekarang kamu udah gak sakit lagi ya sayanggg," tulis Prilly dalam caption akun Instagram-nya pada Senin (23/1/2021).

"Pasti kamu udah bahagia di surga! i miss you so much!"

"Cepet banget kamu perginya."