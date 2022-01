INNALILLAHI, Prilly Latuconsina Berduka hingga Banjir Doa, Dunia Hiburan Berduka Sosok Ini Wafat

TRIBUN-MEDAN.com - Dunia Entertainment kembali berduka, Kabar duka kali ini menyelimuti keluarga aktor cilik Matt White atau Matthew White yang dikenal melalui perannya di film Danur 2 (2018) dan Danur 3 (2019).

Nama Matthew hite menjadi trending setelah kabar meninggal dunia di usianya yang masih sangat belia. Kabar ini pertama kali dibagikan oleh Prilly Latuconsina lewat sosial media Instagram miliknya.

“Dear Matthew, anak baik, anak pinter, anak manis. Sekarang kamu udah gak sakit lagi ya sayanggg. Pasti kamu udah bahagia di surga! I miss you so much! Cepat banget kamu perginya,” tulis Prilly Latuconsina dalam Instagram pribadinya @prillylatuconsina96,Senin (24/1/2022).

Prilly juga meminta para pengikutnya untuk memberikan doa kepada Matthew yang meninggal dunia di usi 12 tahun.

“Cepat banget kamu perginya, we we love you Matt! Minta Al-Fatihah untuk Matt ya teman-teman semuanyaa,” tulisnya.

Selain Prilly, Risa Saraswati yang dikenal sebagai penulis Danur juga menyampaikan kabar duka tersebut. Rissa juga ikut membagikan momen kebersamaannnya dengan Mattew White dan anak anak lain dalam film “Danur”.

“Diantara anak-anak yang sedang bernyanyi ini, ada satu anak yang selalu tersenyum, tampak pendiam, namun sangat ramah pada siapapun. Matthew namanya, dan hari ini si anak baik telah berpulang untuk selamanya,” kata Risa Saraswati.

Risa juga turut mengajak semua pengikutnya di sosial medianya untuk mendoakan Matt White.

“Mari sejenak panjatkan doa untuk Matt, agar almarhum khusnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan,” tambah Risa.

Matthew adalah sosok yang terbilang baru di dunia akting, namun namanya baru terkenal berkat aktingnya yang memerankan karakter Hendrick dalam dua film danur.