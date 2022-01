Momen Bahagia Manganang, Dulu Dikira Perempuan sekarang Bertunangan dengan Kekasihnya

TRIBUN-MEDAN.COM - Manganang membagikan momen bahagia, mantan atlet voli putri tersebut bertunangan dengan kekasihnya.

Ia membagikan momen tersebut di akun instagramnya.

"Tidak ada kata lain selain mengucap syukur atas semua perjalanan hidup yang Tuhan Yesus berikan dan ahkirnya bisa menemukan orang yang tepat yang bisa menerima semua ketidak sempurnaan untuk dijadikan sempurna dan indah.. thanks and love you so much sayang," tulis akun instagram @manganang92, Minggu (23 Januari 2022).

Beberapa waktu lalu sosok Manganang ramai diperbincangkan.

Dulunya Manganang bernama Aprilia Manganang.

Ia mengalami kelainan hipospadia sehingga mengira dirinya perempuan.

Manganang kemudian bergabung sebagai prajurit angkatan darat.

Kelainan ini diketahui TNI AD, Jenderal Andika Perkasa memutuskan untuk membantu Manganang memastikan jenis kelaminnya.

Manganang lalu mengjalani operasi di RSPAD Gatot Soebroto dan dinyatakan sebagai laki-laki.

Selanjutnya, Pengadilan Negeri Tondano mengabulkan seluruh permohonan Manganang yakni berganti nama dan jenis kelamin pada data kependudukan.

(hen/tribun-medan.com)