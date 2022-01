Wah! Artis Pendatang Baru Ini Sempat Dikabarkan Dekat Billy Syahputra Kini Diduga Pacar Rizky Febian

TRIBUN-MEDAN.COM - Sosok Artis Cantik pendatang baru ini namanya kian hari kian melejit.

Ya, dia adalah Mahalini Raharja.

Mahalini merupakan peserta ajang pencarian bakat penyanyi yakni Indonesian Idol musim kesepuluh yang disiarkan di RCTI pada tahun 2019–2020.

Selain itu, artis muda Mahalini juga pemenang Indonesian Music Awards 2021 dalam kategori New Artist of the Year.

Soal asmara, Mahalini dan Rizky Febian putra komedia Sule santer dikabarkan baru saja pacaran.

Sebelumnya, penyanyi cantik bernama lengkap Ni Luh Ketut Mahalini Ayu Raharja ini dikabarkan dekat dengan Billy Syahputra.

Lantas, sebenarnya penyanyi jebolan Idol itu menjalin hubungan dengan siapa?

Mahalini pun menanggapi kabar yang beredar ke publik.

Baca juga: Pilu! Anak ke-5 Mommy ASF Penulis Layangan Putus Meninggal dalam Kandungan karena Tubuhnya Alami Ini

Mahalini Rilis Single terbaru bertajuk Sisa Rasa. Sempat Dikabarkan Dekat dengan Billy Syahputra Kini Diduga Pacar Rizky Febian, Mahalini Singgung Soal Risih (TRIBUN MEDAN/HO)

Ternyata, perempuan kelahiran Denpasar itu mengaku tidak memiliki kekasih.

Ia mengaku hanya sahabatan dengan adik mendiang Olga Syahputra.