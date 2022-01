Bukan Covid-19, Ini Penyebab Aktor Cilik Pemain Film Danur Meninggal Saat Usianya 12 Tahun

TRIBUN-MEDAN.com - Aktor ganteng Matthew White ini dikabarkan meninggal dunia pada Senin (24/1/2022).

Kabar ini diungkapkan Prilly Latuconsia rekan mainnya di film Danur.

Nama aktor yang biasa disapa Matthew ini mendadak ramai diperbincangkan di media sosial.

Prilly Latuconsina dan Matthew White (HO / Tribun Medan)

Lahir dan besar di Jakarta, Indonesia, Matthew diketahui berusia 12 tahun pada Desember 2021 lalu.

Kabar duka kepergian Matthew, pertama kali diungkap oleh Prilly melalui Instagram-nya, pada Minggu malam (23/1/2022).

"Dear Matthew,

Anak baik, anak pinter, anak manis.

sekarang kamu udah gak sakit lagi ya sayanggg,

Pasti kamu udah bahagia di surga!

i miss you so much! Cepet banget kamu perginya.