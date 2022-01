MAN United Untung Anthony Martial Pindah, Bisa Hemat & Potensi Pemain Muda Setan Merah Unjuk Gigi

Jadwal Liga Inggris pekan perdana musim 2021-2022 Manchester United vs Leeds United

TRIBUN-MEDAN.com - Kepergian Anthony Martial dari Manchester United ke Sevilla tak bakal rugi besar, justru membuat untung Setan Merah soal pengeluaran dana.

Selain itu, para pemain muda Man United bisa bertaji dengan kepergian aNthony Martial.

Winger Manchester United, Anthony Martial sudah memutuskan soal masa depannya.

Martial resmi pindah ke Sevilla pada bursa transfer musim dingin ini dengan status pinjaman, sebagaimana dikutip dari Twitter Fabrizio Romano.

"Anthony Martial dari Manchester United ke Sevilla, kesepakatan tercapai dan here we go!"

"Kesepakatan tercapai antarkedua klub."

"Sang pemain menerima tawaran itu, Sevilla menjadi prioritasnya."

"Sevilla akan menanggung semua gajinya sampai Juni. Martial akan terbang ke Spanyol dalam beberapa jam," cuit Fabrizio Romano.

Kepindahan Martial ke Sevilla ini sekaligus mengakhiri gonjang-ganjing masa depan sang pemain di Manchester United.

Sebelum hijrah, pemain berusia 26 tahun ini sempat terlibat gesekan dengan pelatih sementara MU, Ralf Rangnick.