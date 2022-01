Nurul Arifin Berduka, Putri Sulungnya Meninggal Dunia, Kena Serangan Jantung di Ruang Makan

TRIBUN-MEDAN.com - Maura Magnalia, Putri sulung dari pasangan Nurul Arifin dan Mayong Suryo Laksono, menghembuskan nafas terakhirnya pada hari ini, selasa (25/01/2022) pukul 05.37 WIB di usia 28 tahun.

Kabar kepergian Maura disampaikan Nurul yang merupakan Aktris senior dan saat ini menjadi politisi sebagai wakil ketua umum Golkar tersebut dalam akun Instagram pribadinya @na_nurularifin.

“Gone to soon mu angel Maura. Finally find your peace. Ibu, Bapak, dan Dimel will always miss you,” tulis Nurul Arifin.

Menurut sang Ibu, Putrinya ditemukan tak bernyawa di ruang makan. Nurul arifin juga menjelaskan kronologis kematian putrinya.

Dilansir dari Kompas.com Nurul menjelaskan, “ya benar, meninggal baru tadi malam, dia sih jam 02.00 WIB, kita tidur dia masih di meja makan,” jelas Nurul Arifin.

“Kami udah tidur, terus paginya jam 04.30 WIB lah pembantu yang menemukan dia,” tutupnya.

Nurul menjelaskan putri tercintanya meninggal dunia akibat serangan jantung, saat menjelaskan sang ibu tak kuasa menahan tangis.

“Meninggalnya mendadak, serangan jantung,” katanya sambil mengusap air mata.

Saat ini jenazah akan disemayamkan di rumah duka tepatnya di Puri Cinere, Depok. Jenazah akan dimakamkan di San Diego Memorial pada 26 Januari.

Rekan- Rekan Politisi Nurul dan juga kalangan artis ikut memberi ucapan duka atas kepergian Maura Magnalia.